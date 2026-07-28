Iran, Netanyahu: “Incontro eccellente con Trump, abbiamo obiettivi comuni”

(Adnkronos) – “Ho appena concluso un eccellente incontro con il presidente Trump. Quando dico eccellente, non intendo in senso superficiale”. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si esprime così dopo l’incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump. Riflettori accesi sull’Iran, dopo lo stop dei raid americani e la ripresa del dialogo tra Washington e Teheran. “Una conversazione all’insegna della piena collaborazione, del sostegno reciproco e della comprensione dell’obiettivo comune: garantire che l’Iran non possieda armi nucleari, e anche di altri obiettivi”, dice Netanyahu.

L’incontro viene definito “estremamente positivo” da una fonte della delegazione israeliana a Washington: si sottolinea che i due leader hanno ribadito il loro ”impegno incrollabile” a impedire che l’Iran abbia l’arma atomica “E’ stato un incontro estremamente positivo. Il primo ministro e il presidente hanno avuto un’eccellente e approfondita discussione sulle principali questioni del momento, prima fra tutte l’Iran”, riferisce la fonte in una dichiarazione rilasciata ai giornalisti, aggiungendo che i due leader hanno riaffermato il loro “incrollabile impegno” a impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari.

Sono stati ”positivi e produttivi” gli incontri separati che si sono svolti a porte chiuse tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima e con Netanyahu poi, scrive su X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. ”Il presidente Trump ha concluso i suoi incontri nello Studio Ovale con il presidente Zelensky e il primo ministro Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi!”, il post di Leavitt.

Prima dell’incontro, Trump è apparso irritato per alcune dichiarazioni di Netanyahu. Il premier israeliano ha annunciato nei giorni scorsi che avrebbe fornito alla Casa Bianca elementi di intelligenze per dimostrare che l’Iran continua a inseguire l’arma nucleare. “Non ho bisogno che Bibi mi dica queste cose. Bibi me le dice perché vuole che io rimanga coinvolto”, le parole di Trump a Fox News. “Ho sentito Bibi che annunciava questo e ho detto ‘perché non lo dice solo a me, perché lo deve annunciare al mondo?'”. Gli Stati Uniti monitorano con attenzione gli sforzi di Teheran, secondo il presidente americano. “Sappiamo quello che sta succedendo nella montagna di Pickaxe”, in relazione all’area dove si ritiene ci sia un sito nucleare iraniano: “Abbiamo distrutto i loro siti nucleari e dovremo distruggere la montagna di Pickaxe se non faranno un accordo”.

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