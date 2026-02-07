9 C
Firenze
sabato 7 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Trump: “Teheran vuole un accordo, colloqui la prossima settimana”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’Iran vuole un accordo” sul dossier nucleare: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, annunciando che ulteriori colloqui si terranno la prossima settimana. Trump ha dichiarato che gli incontri diplomatici tra la delegazione americana e i rappresentanti iraniani, svoltisi ieri a Muscat (Oman) sotto mediazione omanita, sono stati “molto buoni” e ha aggiunto che “c’è tutto il tempo per un accordo” ribadendo tuttavia che l’obiettivo rimane quello di impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari. 

Parallelamente allo slancio diplomatico, il presidente ha firmato un ordine esecutivo che autorizza l’imposizione di dazi aggiuntivi sugli Stati che continuano a commerciare con Teheran. Il testo non specifica l’aliquota che potrebbe essere imposta, ma utilizza il 25% come esempio e afferma che si applicherà ai beni importati negli Stati Uniti da qualsiasi nazione che “acquisti, importi o acquisisca in altro modo beni o servizi dall’Iran, direttamente o indirettamente”. 

L’ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, spiega la Casa Bianca, “istituisce una procedura per imporre dazi ai Paesi che acquistano beni o servizi dall’Iran, al fine di proteggere la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia degli Stati Uniti”. Il presidente degli Stati Uniti può modificare l’Ordine qualora le circostanze cambino, in risposta a ritorsioni, oppure se l’Iran o un Paese interessato adottano misure significative per affrontare l’emergenza nazionale e allinearsi agli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale, politica estera ed economia. 

L’Ordine autorizza il Segretario di Stato, il Segretario al Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ad adottare tutte le azioni necessarie, inclusa l’emanazione di norme e linee guida, per attuare il sistema tariffario e le misure correlate.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
10.1 °
8.8 °
80 %
2.1kmh
75 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
14 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1466)ultimora (1297)sport (73)Eurofocus (58)demografica (38)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati