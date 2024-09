Israele bombarda sud del Libano: “Colpiti siti Hezbollah”

(Adnkronos) – Israele bombarda il sud del Libano. Durante la notte, un deposito di armi di Hezbollah a Blida, è stato colpito da aerei da combattimento israeliani, ha reso noto l’esercit, aggiungendo che sono stati colpiti anche gli edifici utilizzati dal gruppo terroristico ad Ayta ash-Shab e Yarine. Le truppe delle Forze di difesa israeliane si sono ritirate dalla città di Jenin, in Cisgiordania, al termine di un’operazione durata 10 giorni, il raid più lungo mai condotto dall’esercito in Cisgiordania nella storia. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale dell’Autorità Nazionale Palestinese, Wafa, le truppe si sono ritirate dalla città all’alba. Nel corso dell’operazione sono stati uccisi 21 palestinesi, afferma il Ministero della Salute dell’Autorità Nazionale Palestinese in una nota. secondo le Idf, nell’operazione sono stati uccisi più di 30 uomini armati, tra cui il capo di Hamas a Jenin e il capo della Jihad islamica nell’area di Tulkarem. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)