Israele e Hamas firmano accordo su Gaza, oggi il voto del governo Netanyahu

(Adnkronos) – L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che è stato raggiunto un accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. L’accordo, annunciato mercoledì dai mediatori di Qatar, Stati Uniti e Egitto, vedrebbe una pausa nei combattimenti nella Striscia e porterebbe al rilascio graduale degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi. Netanyahu ha ordinato al gabinetto di sicurezza israeliano di riunirsi nella giornata di oggi per “approvare l’accordo sul cessate il fuoco” mentre le famiglie degli ostaggi, si spiega, sono state informate dei progressi. Netanyahu aveva ritardato il voto del governo per approvare l’accordo sullo stop ai combattimenti, previsto per ieri, accusando Hamas di cercare modifiche dell’ultimo minuto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)