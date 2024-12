Israele, Hamas: “Accordo più vicino che mai, Netanyahu non lo ostacoli”

(Adnkronos) – ”Siamo più vicini che mai a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri”, sempre che il primo ministro israeliano Benjamin ”Netanyahu non ostacoli l’accordo”. Lo ha dichiarato un leader di Hamas a condizione di anonimato al giornale saudita ‘Asharq News’. La fonte ha spiegato che Hamas ha presentato una proposta di accordo mostrando una ”grande flessibilità” per arrivare a una ”fine graduale della guerra e a un ritiro graduale delle forze israeliane in base a una tempistica condivisa e alle garanzie dei mediatori internazionali”. Supera i 45mila morti il bilancio delle persone morte nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute di Gaza, che nel 2007 finì in mano a Hamas, in 24 ore si sono contati 52 morti, che portano il bilancio complessivo – riferiscono i media palestinesi – a 45.028. La Striscia di Gaza è da oltre un anno teatro delle operazioni militari israeliane contro Hamas, scattate in risposta all’attacco del 7 ottobre dello scorso anno in Israele. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)