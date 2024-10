Israele, Usa inviano sistema antimissile Thaad: cos’è e come funziona

(Adnkronos) –

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio in Israele del sistema di difesa antimissile Thaad, che potrebbe risultare utile in caso di nuovo attacco dell’Iran dopo quello sferrato da Teheran 2 settimane fa con il lancio di quasi 200 missili. “Su indicazione del Presidente – si legge in una nota del portavoce del Pentagono – il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha autorizzato il dispiegamento di una batteria Thaad e del relativo equipaggio di personale militare statunitense in Israele per contribuire a rafforzare le difese aeree israeliane dopo gli attacchi senza precedenti dell’Iran contro Israele il 13 aprile e di nuovo il primo ottobre”. “La batteria Thaad aumenterà il sistema integrato di difesa aerea di Israele”, afferma Pat Ryder, secondo cui “questa azione sottolinea l’impegno ferreo degli Stati Uniti nella difesa di Israele e degli americani in Israele da eventuali ulteriori attacchi con missili balistici da parte dell’Iran”. Il Pentagono ricorda che non è la prima volta che gli Stati Uniti dispiegano una batteria Thaad nella regione: era già avvenuto lo scorso anno, dopo gli attacchi del 7 ottobre, per difendere le truppe e gli interessi americani nella regione. Il Terminal High Altitude Area Defens (Thaad) è un sistema di difesa aerea progettato per colpire missili balistici a corto, medio e intermedio raggio prima che impattino su aree abitate o obiettivi sensibili. Il Thaad – si legge sul sito della casa produttrice Lockheed Martin – è l’unico sistema statunitense progettato per intercettare bersagli all’esterno e all’interno dell’atmosfera. Il sistema non ha funzionalità offensive e non ha la capacità di colpire edifici. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)