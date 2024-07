Italia-Cina, festeggiamenti e cena tradizionale per Meloni – Video

(Adnkronos) – Un compleanno in perfetto stile cinese, con tanto di abiti tradizionali, in un ristorante storico di Pechino, con tutta la delegazione italiana al seguito. Non é chiaro a chi sia tributata la festa, ma sui social del Beijing Time rimbalzano alcune immagini della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la missione in Cina che andrà avanti fino a mercoledì. La premier viene immortalata al suo arrivo in un ristorante tipico, il Royal Chinese Gastronomic Museum, dove si concede una serata di relax accompagnata anche dalla figlia Ginevra che sorride e assiste divertita ai festeggiamenti. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)