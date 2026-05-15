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Italia-Emirati, Mazzi: “Consideriamo questa partnership strategica”

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(Adnkronos) – Quella tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, è una “partnership che consideriamo strategica, come è giusto che sia tra un Paese come il nostro, che ha un’importanza mondiale dal punto di vista della cultura, della ricchezza, della tradizione e della storia millenaria, e un Paese come gli Emirati, che hanno il desiderio di investire nel mondo e in quelle nazioni che danno a loro più possibilità di trarre vantaggi, sia in termini culturali che in termini economici”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine di Investopia, in corso a Milano. “L’Italia -agginge Mazzi- è la più grande potenza culturale al mondo perché, come tutti sanno, abbiamo il numero più alto di siti patrimonio dell’Unesco, ne abbiamo 61, uno in più della Cina che è 30 volte più grande. E’ evidente che guardiamo agli Emirati Arabi Uniti, che sono un Paese amico”. Del resto, conclude, “noi siamo degli attrattori di investimenti e oggi siamo qui per parlare e lavorare su questo”. 

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