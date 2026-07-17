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Italia, Guardiola si allontana: “Sento di dovermi prendere una pausa”

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(Adnkronos) –
Pep Guardiola allontana la panchina dell’Italia. Oggi, venerdì 17 luglio, il tecnico spagnolo, che ha lasciato a fine stagione il Manchester City dopo dieci anni, ha parlato del suo futuro, in cui però non sembra essere il ruolo di ct della Nazionale azzurra. 

Guardiola è infatti uno dei nomi in lizza per succedere a Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, ma il tecnico catalano sembra intenzionato a prenderesi una pausa prima di scegliere il suo futuro. “Mentalmente non mi manca nulla, ho iniziato ad allenare a 37 anni, tutto durante la mia vita è stato legato al calcio”, ha detto Guardiola parlando a Okx. 

“Ora voglio provare a scoprire la vita, a essere felice facendo anche altre cose non legate al calcio”, ha spiegato Guardiola, che sembra quindi ‘rinviare’ il suo ritorno in panchina, “amo il mio lavoro, ma c’è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa”. 

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