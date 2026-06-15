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Italia-Paraguay, Pratolongo (Rocktree): “Paesi uniti da 150 anni”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Credo che il rapporto tra Italia e Paraguay sia molto stretto. Spero che questo incontro bilaterale rinnovi le relazioni diplomatiche che vanno avanti da 150 anni”. Sono le parole di Daniele Pratolongo, Ceo di Rocktree, alla Country Presentation ospitata a Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana, evento di punta della visita a Genova – prevista tra dal 13 al 15 giugno 2026 – di una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali, per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente Presidente di turno del Mercosur e promuovere l’incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso 1° maggio, dell’Accordo Ue-Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.  

  

La scelta del capoluogo Ligure è presto spiegata da Pratolongo: “È stata centro di commercio nei secoli – dice – Per sua natura questa città resta fondamentale nello sviluppo di rapporti commerciali internazionali”. 

  

In questo contesto, per Pratolongo la logistica e i collegamenti sono fondamentali nello sviluppo dei rapporti economici tra Europa e Sudamerica: “Tutto ciò che viene prodotto nel mondo deve essere trasportato – ricorda – I centri di produzione sono per qualche motivo sempre distanti dai centri di approvvigionamento delle materie prime quindi la logistica supply chain, sia delle materie prime che dei prodotti finiti, sono al centro di tutto. Abbiamo visto durante il Covid, l’impatto che ha avuto sul mondo il blocco della catena di supply chain. Un impatto che ha portato alla luce l’importanza di questo settore. Oggi c’è maggiore consapevolezza di quanto sia fondamentale avere una logistica sicura, funzionante e resiliente”, conclude. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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