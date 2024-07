Kata, zio della bimba scomparsa e altri 3 rinviati a giudizio per racket stanze in albergo occupato

(Adnkronos) – Quattro persone, tra cui Abel Alvarez Vasquez, lo zio materno della piccola Kata, la bambina scomparsa il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di Firenze, sono state rinviate a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Firenze per l’inchiesta sul cosiddetto ‘racket delle camere’ nell’albergo occupato da sudamericani e romeni. Gli altri tre, di età compresa tra i 38 e i 64 anni, sono Carlos De La Colina Palomino, detto Carlos, Nicolas Lenes Aucaucasi, detto Nicolas, e Carlos Manuel Salinas Mena, detto Manuel. Secondo le accuse della procura, i quattro, tutti peruviani, avrebbero “comandato” nell’ex albergo compiendo estorsioni di denaro e violenze ad altri occupanti per gestire l’assegnazione delle stanze. Questa situazione, nel maggio 2023, sfociò anche in un tentato omicidio di un occupante ecuadoriano, uno degli episodi contestati dalla procura. Il gup ha disposto l’inizio del processo l’8 aprile 2025. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)