Kim Kardashian e Lewis Hamilton, il flirt continua: avvistati insieme al Super Bowl

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati avvistati insieme al Super Bowl LX, tra sorrisi e sguardi complici: un nuovo tassello che alimenta le indiscrezioni sulla loro presunta relazione, già oggetto di attenzione da parte dei media internazionali.  

L’imprenditrice e il pilota di Formula 1 sono amici da anni, ma le loro fughe romantiche a Londra e a Parigi lasciano intendere che il loro rapporto possa aver preso una direzione diversa. Proprio com’è successo alla sorella di Kim, Kourtney Kardashian, che ha sposato il suo migliore amico Travis Barker, il batterista dei Blink 182. Anche se alcuni media parlano di una ‘friendship with benefits’ quella che ci sarebbe tra Kim e Lewis, ovvero una relazione senza impegno. 

Ancora prima della loro apparizione all’evento sportivo dell’anno, la showgirl e il pilota si sono goduti il Capodanno ad Aspen – meta gettonata tra le celebrità di Hollywood – e alcuni giorni all’insegna del romanticismo e del lusso tra le campagne inglesi, le Cotswolds, e la Ville Lumière. Al momento, i diretti interessanti non hanno rilasciato dichiarazioni sulla loro frequentazione. 

