La ruota dei campioni, stasera in prima serata: l’appuntamento speciale con Gerry Scotti

giovedì 20 Novembre 2025
(Adnkronos) – Stasera, giovedì 20 novembre, serata speciale con ‘La Ruota della Fortuna’. Il game show di Canale 5, condotto da Gerry Scotti approda in prima serata con: ‘La Ruota dei Campioni’.  

  

L’appuntamento speciale con il game show, che sta appassionando ogni sera milioni di spettatori, sarà un torneo che vedrà sfidarsi i nove campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione. ‘La Ruota dei Campioni’ sarà articolata in tre incontri tematici – da quattro round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. 

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a ‘La Ruota delle Meraviglie’, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Al fianco di Gerry Scotti, immancabile la presenza di Samira Lui. 

