19.6 C
Firenze
lunedì 9 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La Russa querela Montanari: “Mi ha chiamato ‘bandito'”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ignazio La Russa, presidente del Senato, querela Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena. “Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dato mandato ai suoi legali di adire le vie legali in sede civile nei confronti di Tomaso Montanari”, comunica Emiliano Arrigo, portavoce del presidente del Senato della Repubblica. La Russa ha deciso di procedere dopo le recenti dichiarazioni di Montanari. “Finora per pietà e rispettoso del ‘Non ti curar di loro…’ mai ho considerato degno della minima considerazione ciò che diceva o scriveva tal Tomaso Montanari che, mi dicono, insegni a sfortunati studenti di non so quale Università. Ma anche un qualsiasi minus habens (figurarsi un professore, sedicente colto) ci penserebbe cento volte prima di affibbiare a me (assieme a Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e Carlo Nordio) l’insulto di ‘bandito’ che esula da qualsiasi argomentazione, finanche strumentale, ideologica o propagandistica. Qualifica semmai allo specchio chi la scrive o la dice immotivatamente e mi spinge a considerare ultimativo il mio invito a scusarsi prima di dover fare ricorso alle vie giudiziarie che di solito non uso mai”, aveva scritto ieri La Russa sui social. Le scuse, evidentemente, non sono arrivate. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.6 ° C
20.1 °
17.6 °
38 %
2.1kmh
20 %
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
15 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1483)ultimora (1345)Eurofocus (59)sport (52)demografica (27)Eugenio Giani (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati