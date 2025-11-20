L’Austria vuole vietare il velo alle studentesse under 14: “Favorisce immagine distorta del corpo”

(Adnkronos) – L’Austria si prepara a vietare alle studentesse sotto i 14 anni di indossare il velo islamico a scuola. Lo ha annunciato la ministra per l’Europa, l’Integrazione e la Famiglia, Claudia Plakolm (Ovp), spiegando che il disegno di legge sarà discusso a breve in Parlamento. Il divieto dovrebbe entrare in vigore dall’inizio del prossimo anno scolastico. Secondo Plakolm, il cui partito appartiene alla famiglia europea dei Popolari, il velo non rappresenta un rituale religioso, ma inculcherebbe nelle ragazze “sentimenti di vergogna”, favorendo “un’immagine distorta del proprio corpo” e “un’autostima instabile”.

La precedente legge sul velo voluta da un governo a guida popolare era stata bocciata dalla Corte costituzionale nel 2019, ma l’esecutivo in carica – composto da Ovp, socialdemocratici e liberali – ritiene che questa volta il provvedimento passerà, anche alla luce dell’aumento delle studentesse musulmane sotto i 14 anni, salite da 3mila a 12mila. Il disegno di legge stabilisce che, in caso di violazione, gli insegnanti innanzitutto informino i genitori. In caso di recidiva, è prevista una sanzione fino a 800 euro.

Critiche sono arrivate dalla comunità islamica d’Austria, secondo cui il governo è più preoccupato di “sfruttare il sentimento anti-islamico” che di tutelare il benessere dei ragazzi. Il tema si inserisce in un contesto politico segnato dall’ascesa dei partiti anti-immigrazione, culminata nel successo dell’ultradestra dell’Fpo, primo partito alle politiche del 2024 ma rimasto all’opposizione dopo il fallimento dei negoziati con l’Ovp.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)