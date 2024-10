Lazio, Lotito: “Sarri non governava più lo spogliatoio. De Rossi? Era molto legato alla Roma”

(Adnkronos) – “Con Sarri avevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un’alchimia basata sul rispetto reciproco. Dopo una partita all’Olimpico, in cui la squadra non aveva fatto bene, sono andato da lui. Gli ho fatto notare che il gruppo sembrava aver perso l’orgoglio di combattere. Mi ha dato ragione, e insieme abbiamo deciso di mandare la squadra in ritiro a Formello. Alcuni giocatori non hanno preso bene la decisione, forse perché non si sentivano più coinvolti. Il ritiro, però, ci ha mostrato che il problema era più profondo: c’era un contrasto interno, soprattutto con i giocatori più esperti. Sarri ha capito che non riusciva più a governare lo spogliatoio e ha deciso di dimettersi”, racconto e parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, che ha regalato a Dazn un’intervista esclusiva per celebrare i suoi 20 anni da presidente biancoceleste. “Successivamente, con l’arrivo di

Tudor

, la squadra ha reagito, ritrovando un po’ di orgoglio”, ha continuato Lotito, “alla fine della stagione, tuttavia, mi ha fatto presente la necessità di attuare cambiamenti sostanziali, includendo la cessione di alcuni giocatori che creavano delle problematiche. Abbiamo capito che era arrivato il momento di sradicare chi pensava di essere padrone della società. Ora abbiamo un allenatore (Marco Baroni) che parla il nostro linguaggio, che ha fame e vuole dimostrare il suo valore. È chiaro che tutti devono essere uniti dietro di lui”. L’intervista anticipa la sfida Juventus-Lazio di sabato 19 ottobre, disponibile su Dazn, quando la squadra allenata da Baroni scenderà in campo all’Allianz Stadium per il match delle 20.45. Poi sul rapporto con Ciro Immobile e Miroslav Klose Lotito ha aggiunto: “Ho ingaggiato Ciro dopo un’esperienza all’estero che non si era rivelata particolarmente brillante. L’ho trattato come un figlio, ma il merito dei suoi successi è interamente suo. Klose è un grande campione che mi è rimasto scolpito nella memoria”. Lotito ha parlato anche di cosa significa essere presidente di un club: “Essere presidente di una squadra di calcio significa rappresentare una comunità di persone e i loro sentimenti. Abbiamo il dovere di preservare, mantenere e tramandare i loro valori, e questa responsabilità non si limita solo al profitto o all’interesse economico”. Infine sul giocare a carte insieme a Inzaghi e Bielsa: “Giocare a carte è per me un modo per svagarmi. Nel mondo del calcio, quasi tutti sono bravi a giocare, e Inzaghi non fa eccezione: lui giocava bene, ma era soprattutto molto fortunato. Come diceva Napoleone, meglio un generale fortunato che bravo. Con Bielsa, invece, ho provato a fare una partita, ma mi sono subito reso conto che il suo stile non si adattava al mio”. Una battuta anche sull’esonero di De Rossi, che ha scosso il mondo Roma, i rivali cittadini, nelle scorse settimane: “Sicuramente De Rossi era legato alla storia della Roma, proprio come Totti, e viveva il suo rapporto con la squadra del cuore in modo viscerale. C’era un’identità, una simbiosi continua tra lui e il club. Non conosco i dettagli dei suoi rapporti con la proprietà o lo spogliatoio; quindi, non posso esprimere giudizi su questo. Posso solo dire che era una persona profondamente legata ai colori della squadra che allenava”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)