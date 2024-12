Lecce, trova assegno da 49 milioni e lo riconsegna: “I soldi resteranno in città”

(Adnkronos) – Una cifra da capogiro, 49 milioni di euro, trovata in terra e restituita. È accaduto a Lecce e l’autore del gesto non ha ricevuto neppure una telefonata di ringraziamento. Il responsabile del ritrovamento, come racconta ‘Il Corriere della Sera’, è Andrea Guido, assessore comunale con delega alle Politiche ambientali, che ha trovato per terra un assegno circolare di 49 milioni di euro in una delle vie più trafficate di Lecce, viale Francesco Lo Re, all’altezza dell’attività di servizio corriere ‘Mail Boxes etc’. “Pensavo fosse uno scherzo, ma non lo era, – ha raccontato al quotidiano – . Quando ho visto tutti quegli zeri, non riuscivo a crederci, era una cifra surreale. Ho pensato di portarlo in questura, poi mi è venuto in mente di contattare il corriere per capire se conoscessero il proprietario. Era un suo cliente e lo ha subito avvisato: era già dai carabinieri per denunciare lo smarrimento dell’assegno”. I proprietari del negozio effettivamente conoscevano chi l’aveva perso, un facoltoso imprenditore edile salentino, e così l’assessore ha lasciato in custodia l’assegno e il proprietario è tornato in possesso del denaro. I due per ora non si sono incontrati e Guido non è stato in alcun modo contattato. “Il mio compito è di risolvere i problemi dei cittadini – ha sottolineato Guido a ‘La gazzetta del Mezzogiorno’ – Ho consegnato subito l’assegno al titolare dell’attività che aveva già chiamato il legittimo proprietario. L’imprenditore in questione ha passato dei momenti di grande tensione, ma poi finalmente ha riavuto il suo bene. Sicuramente questa storia è a lieto fine per l’interessato, ma anche per noi leccesi, perché abbiamo saputo che quei soldi saranno investiti in strutture ricettive sul nostro territorio. La nostra città è ancora in grado di attrarre capitali per lo sviluppo turistico. Tutti quei soldi resteranno a Lecce”. “Non mi ha ancora chiamato per ringraziarmi – chiarisce a ‘Il Corriere della Sera’ l’assessore, – ma sono felice per lui, perché dormirà sonni tranquilli”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)