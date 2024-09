Louis Vuitton Cup, Luna Rossa batte New Zealand

(Adnkronos) –

Luna Rossa dopo tre sconfitte consecutive in Louis Vuitton Cup trova oggi la prima vittoria contro Team New Zealand, detentore dell’America’s Cup 2024. La barca italiana con una prova magistrale e una perfetta partenza ha la meglio sui Kiwi conquistando una vittoria che non vale per la classifica della Louis Vuitton Cup, ma è importantissima per il morale. Nel finale di regata, con Luna Rossa ampiamente avanti e con il maltempo in arrivo, i fulmini colpiscono l’acqua e Team New Zealand esce dal campo di regata nel final leg rimediano la squalifica. Annullate poi a causa del maltempo le ultime due regate di giornata tra cui Luna Rossa-Orient Express. Nella prima regata di giornata era arrivata la prima vittoria di Alinghi nella Louis Vuitton Cup. L’imbarcazione elvetica si è imposta nettamente su Orient Express, in una regata condizionata dalla difficoltà avuta dai francesi in partenza e chiusa con più di un minuto di ritardo dalla barca svizzera. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)