Lula cade in casa, “lieve emorragia cerebrale” per il presidente del Brasile

(Adnkronos) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha annullato il viaggio che lo avrebbe portato in Russia per partecipare al vertice Brics a causa di una caduta in casa che gli ha provocato ”una lieve emorragia cerebrale”. Le condizioni di Lula non sono giudicate gravi, ma i medici gli hanno ”sconsigliato di compiere lunghi viaggi in aereo”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio presidenziale del Brasile. Il vertice Brics è in programma a Kazan da domani 22 ottobre al 24 e Lula, come spiega il suo ufficio, parteciperà all’evento in videoconferenza. Il medico di Lula, Roberto Kalil, ha dichiarato in un’intervista al canale televisivo GloboNews che la caduta del presidente ha provocato un trauma “grande” alla parte posteriore della testa, che ha richiesto punti di sutura e ha provocato una “piccola emorragia cerebrale” nella regione temporo-frontale. “E’ una condizione che richiederà esami ripetuti durante la settimana. Qualsiasi emorragia cerebrale, teoricamente, può peggiorare nei giorni successivi, quindi è importante l’osservazione”, ha detto Kalil, aggiungendo che Lula sta bene e può svolgere le normali attività. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)