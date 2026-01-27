10.9 C
Made in Italy, Napoleone (It-ex): “2026 anno complesso ma opportunità per nostre imprese”

(Adnkronos) – “Il 2026 fin da questo mese di gennaio si presenta come un anno ancora complesso. E altrettanto vero che se si guarda l’andamento delle Borse e l’intrapredenza dei nostri imprenditori, e quindi la loro volontà di reazione, riteniamo che ci siano delle opportunità e delle possibilità, vedi il Mercosur, per poter fare delle interessanti azioni che porteranno nella manifattura ad un aumento dei fatturati e della penetrazione del prodotto made in Italy”. Così, in un’intervista ad Adnkronos/Labitalia, Raffaello Napoleone, presidente di It-ex, l’associazione che rappresenta le fiere italiane a valenza internazionale.  

