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Madrid, Berrettini subito fuori al primo turno contro Prizmic

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(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro esce subito di scena dal torneo nella capitale spagnola oggi, mercoledì 22 aprile. L’azzurro, numero 92 Atp, è stato battuto all’esordio dal croato Dino Prizmic, numero 87 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 39 minuti.  

Per Berrettini, scarico dal punto di vista fisico, match in salita fin da subito: l’azzurro dovrà adesso ritrovare le energie in vista degli Internazionali d’Italia, torneo di casa a cui è legato da sempre. 

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