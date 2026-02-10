10.2 C
Maltempo, allerta gialla in sei regioni per venti e forti piogge

(Adnkronos) – Il maltempo continua a flagellare l’Italia con venti di burrasca e piogge diffuse nelle prossime ore. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, disponendo l’allerta gialla in sei regioni. 

Secondo le previsioni sono attese raffiche di vento intense, mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni localmente abbondanti, che potrebbero causare disagi alla circolazione e criticità idrogeologiche, soprattutto nelle aree più vulnerabili. Attese, inoltre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria nei rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e locale attività elettrica. 

 

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria.  

La Protezione Civile invita cittadini e le amministrazioni locali a monitorare gli aggiornamenti e ad adottare le misure di prevenzione previste dai piani di emergenza regionali in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. 

 

L’Italia resta esposta anche questa settimana alle perturbazioni atlantiche e a una fase di maltempo persistente, prima del previsto ribaltone meteo di San Valentino.  

Il vortice depressionario sarà alimentato da aria gelida in discesa diretta dalla Lapponia, determinando un crollo termico rapido e verticale su gran parte del Paese. Le piogge lasceranno spazio alla neve da subito al Nord, mentre nella giornata di domenica 15 febbraio (San Faustino) i fiocchi bianchi potrebbero raggiungere anche il Centro-Sud, spingendosi fino a bassa quota. Si profila dunque una settimana ricca di colpi di scena meteo con masse d’aria opposte: prima calde e umide dai Caraibi, poi, fredde e polari dalla Lapponia. 

 

 

 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

