Maltempo in Puglia, crolla l’Arco di Sant’Andrea: era tra i luoghi più suggestivi del Salento

(Adnkronos) – Uno dei luoghi più suggestivi del Salento, l’Arco di Sant’Andrea in zona Pepe a Melendugno, in provincia di Lecce, è crollato questa notte dopo giorni di piogge e vento forti che hanno colpito la zona. Conosciuto come ‘l’arco dell’amore’, si tratta di una falesia, una sorta di sperone, che si trova in mare davanti a un costone roccioso alto cui era collegato con una sorta di ponte naturale che stanotte è venuto giù. Un’area esposta alle mareggiate e al vento e peraltro infiltrato dall’acqua. Ieri sera la zona tra Sant’Andrea e Torre dell’Orso e la stessa cittadina di Melendugno è stata interessata da piogge forti, simili a una grandinata, fulmini e vento. 

“È un colpo al cuore durissimo”, commenta il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, “sparisce uno dei tratti turistici piu famosi della nostra costa e dell’Italia intera”. 

 

”L’emergenza è rientrata perché le condizioni meteo sono cambiate. Ho annullato l’ordinanza e oggi siamo ritornati alla normalità fino alla prossima mareggiata”, spiega all’Adnkronos il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, parlando della mareggiata che ieri ha colpito via Passo della Sentinella allagando alcune abitazione e costringendo all’evacuazione circa 50 nuclei abitativi. ”Al momento restano fuori casa 5 famiglie, che sono state alloggiate provvisoriamente in alcuni b&b e sono assistite dai servizi sociali – spiega – rientreranno appena le abitazioni saranno agibili”. Al momento ”abbiamo gestito bene la situazione di emergenza ma poi andrà trovata una soluzione: quella è un’area di golena dove possiamo gestire l’emergenza ma non siamo in grado di garantire la sicurezza”, sottolinea Baccini.  

”Sono due anni che sto cercando soluzioni idonee con i cittadini, che comunque fanno una forte resistenza, e la Regione affinché chi ne ha diritto possa programmare la propria vita in sicurezza”, aggiunge il primo cittadino.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

