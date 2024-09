Maltempo, oggi tregua dopo allerta meteo ma pioggia in agguato

(Adnkronos) – Torna il caldo, anche se non afoso, e la pioggia concede una tregua oggi dopo i nubifragi da Nord – con Milano protagonista – al Centro, con la bomba d’acqua mattutina su Roma. Il maltempo delle ultime ore allenta la presa e dopo l’allerta meteo torna il sole, venerdì 6 settembre, su buona parte dell’Italia con un rialzo delle temperature che rimangono estive in particolare al Sud. La coda della prima burrasca di settembre può lasciare il segno su Friuli Venezia Giulia e Liguria di Levante. Al Centro, ombrelli a portata di mano in Alta Toscana e sulle regioni adriatiche. Milano, dopo un giovedì campale, respira ma tiene alta la guardia sulla base dell’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico – dopo la pioggia record – condiviso in Lombardia con le zone dei Laghi e delle Prealpi Varesine, del Lario e delle Prealpi occidentali nonché delle alpi Orobie bergamasche. L’allerta gialla per temporali, come rende noto la Protezione Civile, riguarda la Campania (Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento), il Friuli Venezia Giulia (Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene), la Lombardia (Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali) e la Puglia (Bacini del Lato e del Lenne, Salento). Dopo il weekend si apre nuova fase “L’estate sta finendo? In parte sì ma solo al Nord. Arriveranno altre perturbazioni domenica, lunedì, mercoledì e giovedì: quindi al Nord ormai il caldo, il sole pieno non ci sarà più. Mentre al centro sarà una via di mezzo, al sud abbiamo oggi ancora 38 gradi e durante il fine settimana si toccheranno i 39 gradi”, dice all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, sottolineando che “sulle isole maggiori, soprattutto sulla Sicilia, nonché in Calabria e Puglia ci saranno temperature sopra i 35, 36 gradi quindi un’Italia divisa in tre. Da evidenziare che a Roma, dopo due mesi e mezzo, dai quasi 36 gradi diffusi e fissi si passerà alla prossima settimana a 30 gradi”- Il weekend sarà caratterizzato dal sole soprattutto nel primo tempo: meteo da mare sabato 7 settembre con il sole protagonista, ma il campionato si farà vedere già domenica e si materializzerà ora dopo ora, l’ingresso di aria molto instabile e fresca in discesa dal Nord Europa che provocherà la formazione di un ciclone (area di bassa pressione) sul mar Ligure, in lento movimento verso oriente. La novità favorirà l’arrivo di piogge e temporali in particolare al Nord Est e su buona parte delle regioni del Centro-Sud. Il copione ‘peggiorerà’ nei giorni successivi e anche nella seconda parte della settimana l’Italia verrà raggiunta da nuove perturbazioni, che potranno assumere un carattere particolarmente violento: occhio a nubifragi e allagamenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)