Maltempo sull’Italia, allerta rossa oggi in Emilia Romagna e Lombardia

(Adnkronos) – Il maltempo non molla ancora l’Italia. Anche oggi, sabato 19 aprile, è allerta meteo. Due le regioni più a rischio: Emilia Romagna e Lombardia. E’ stata infatti confermata l’allerta rossa nell’area della pianura piacentina e parmense. A preoccupare il passaggio della piena del Po, che continua a essere monitorato minuto per minuto dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da AIPo (Agenzia interregionale per il fiume Po) a seguito delle forti piogge che in questi giorni hanno colpito l’Italia nord-occidentale. L’allerta è invece arancione per la pianura reggiana di Po. I livelli del Po sono attesi con livelli superiori alle soglie 3 nelle pianure occidentali, superiori alle soglie 2 nelle pianure centrali e superiori alle soglie 1 nelle pianure orientali e nel Delta. Così come prosegue il lento esaurimento delle piene generate dalle piogge dei giorni precedenti nei tratti arginati di Secchia e Reno, con livelli ancora superiori alle soglie 1. Nelle zone montane e collinari centro-occidentali non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. Per quanto riguarda la Lombardia l’allerta è rossa nella bassa pianura centro-occidentale e nella bassa pianura occidentale. E’ invece arancione nella bassa pianura orientale e nella bassa pianura centro-orientale. E’ invece allerta gialla, per quanto riguarda l’Emilia Romagna nella Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese. In Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine. L’allerta è gialla anche in Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes; e in Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Dopo l’anziano morto giovedì nel Torinese, padre e figlio sono deceduti nel Vicentino dopo essere stati trascinati dalla piena del torrente Agno, in Valdagno. Dispersi da giovedì sera dopo essere caduti con l’auto in una voragine apertasi a Ponte dei Nori, i loro corpi sono stati individuati ieri dall’elicottero dei vigili del fuoco. Il primo corpo è stato trascinato dalla piena e rinvenuto nel bacino di laminazione di Trissino,10 km più a valle. ”Quanto accaduto nel Vicentino lungo l’asta dell’Agno, è un evento di portata eccezionale per violenza e quantità di acqua caduta. La conta dei danni è pesantissima ma sarebbe stata anche peggiore se non avessimo aperto tre bacini di laminazione che hanno contenuto la piena dei fiumi nel Vicentino. Ancora una volta le opere realizzate in Veneto hanno salvato il territorio da conseguenze ben peggiori. Ho da poco firmato la richiesta di Stato di Emergenza”, ha dichiarato ieri il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha rinnovato le condoglianze alla famiglia Nardon. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani , dopo essersi recato in Versilia per verificare i danni causati dal maltempo e individuare le prime iniziative a sostegno dei territori colpiti, ha fatto sapere di aver “provveduto subito a dichiarare lo stato d’emergenza regionale che ci permetterà di coprire con 3 milioni di euro le somme urgenze nei singoli comuni. Stiamo al momento attenzionando insieme alla Protezione civile una quindicina di Comuni. Potrebbero essere di più ma lo vedremo nelle prossime ore e saremo più precisi”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)