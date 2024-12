Manovra, odg di Fratoianni contro aumento spese militari: arrivano sì anche da Pd e Iv ma “è un errore”

(Adnkronos) – L’odg alla manovra contro l’aumento delle spese militari, presentato da Nicola Fratoianni, è stato votato oggi, 20 dicembre, alla Camera oltre che dai deputati di Avs anche dal gruppo dei 5 Stelle, Giuseppe Conte in testa. A votare a favore anche 8 deputati Pd: Anthony Barbagallo, Christian Di Sanzo, Federico Gianassi, Silvio Lai, Matteo Mauri, Arturo Scotto, Marco Simiani e Nico Stumpo. Degli 8 deputati Pd che si sono espressi a favore dell’odg Fratoianni, 6 hanno fatto sapere di aver votato sì per errore, confermato il voto a favore di Scotto e Stumpo. Voti favorevoli sono arrivati anche da Maria Elena Boschi e Benedetto Della Vedova, anche in questo caso “un errore”. E più tardi una nota di Italia Viva fa sapere che non c’è stato “nessun voto favorevole da parte di Maria Elena Boschi all’odg presentato da Nicola Fratoianni contro l’aumento delle spese militari. L’errore iniziale è stato corretto ed è stato messo agli atti il voto contrario della deputata di Italia Viva”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)