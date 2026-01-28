9.8 C
Mara Venier, il marito Nicola Carraro: “In fin di vita per un farmaco dimagrante”

(Adnkronos) –
Nicola Carraro ha parlato di un grave problema di salute che lo ha portato quasi alla morte. Il produttore e marito di Mara Venier ha spiegato sulle pagine di ‘Chi’ di aver subito un’operazione al San Raffaele di Milano a causa di una pancreatite acuta scatenata da un farmaco assunto per una cura dimagrante.  

Carraro ha definito il suo ultimo anno come un vero “calvario”: “Tre settimane ricoverato. Con Mara che faceva avanti e indietro da Roma”, si legge sul magazine ‘Chi’.  

Nel corso della puntata di oggi di ‘La volta buona’, programma di Caterina Balivo su Rai1, il Professor Giorgio Calabrese ha sottolineato i rischi legati proprio all’uso di farmaci senza controllo medico: “Qualunque farmaco può creare dei problemi, ci vuole una valutazione clinica”. 

Nicola Carraro arriva da un anno particolarmente complicato: come la stessa Mara Venier ha raccontato pubblicamente in più occasioni, il produttore cinematografico ha affrontato diversi problemi di salute che lo hanno costretto a trasferirsi a Milano, dove è stato seguito da un’équipe medica specializzata presso l’ospedale San Raffaele. Sui social lo stesso Nicola Carraro si era mostrato in carrozzina, spiegando di aver subito “una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso”, che lo avevano costretto a un lungo periodo di convalescenza. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

