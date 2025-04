Margot Simond muore in allenamento, addio a promessa dello sci francese

(Adnkronos) – Una giovane promessa dello sci francese, Margot Simond, campionessa francese U18 di slalom, è morta oggi all’età di 18 anni mentre si allenava in Val d’Isère, in Savoia. Lo ha annunciato la Federazione francese di sci (Ffs). E’ morta nel primo pomeriggio in un incidente sugli sci mentre si allenava, secondo il quotidiano Le Dauphiné Libéré, che ha dichiarato che la procura di Albertville ha aperto un’inchiesta sulle circostanze della tragedia. “Il movimento sportivo dello sci ha appreso della tragica morte di Margot Simond, una giovane promessa”, si legge in un breve comunicato della Ffs su ‘X’. Margot Simond aveva vinto il campionato francese juniores a Les Ménuires, in Savoia, lo scorso marzo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)