28.5 C
Firenze
venerdì 3 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Marito ministro Roccella disperso, ricerche ancora senza esito: sommozzatori e droni in azione

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico (Viterbo) da sabato scorso. Le operazioni, che vanno avanti giorno e notte, sono rese complicate dalla scarsa visibilità dello specchio d’acqua, il cui fondale è particolarmente fangoso. Anche oggi in azione ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Lombardia, Calabria, Sardegna e Lazio, moto d’acqua e droni. A quasi cinque giorni dall’incidente, però, le ricerche restano senza esito.  

Cavallari, 84enne, si era tuffato nel lago sabato pomeriggio dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie, ma non è più riemerso. A dare l’allarme è stata la stessa ministra. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28.5 ° C
28.9 °
26.3 °
46 %
3.6kmh
5 %
Ven
32 °
Sab
34 °
Dom
36 °
Lun
36 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2106)ultimora (1270)Video Adnkronos (453)sport (107)salute (93)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati