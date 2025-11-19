8.3 C
Firenze
mercoledì 19 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Marsiaj (Confindustria): Spezio con mare sfide per sicurezza e competitività Paese”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Spazio e mare rappresentano due domini strategici e interconnessi, decisivi per sicurezza, connettività, sostenibilità e competitività del Paese”. Ad affermarlo è Giorgio Marsiaj, delegato Confindustria per l’Aerospazio, intervenendo alla terza edizione del Forum Space&Blue organizzato nel Salone degli Arazzi del Mimit. 

Secondo Marsiaj, la crescita del settore passa attraverso “il trasferimento tecnologico tra ricerca e industria; sfruttare la natura duale di questi domini come leva di efficienza e innovazione; la costruzione di sovranità tecnologica tramite competenze e formazione; e la creazione di un sistema integrato di imprese capaci di partnership di lungo periodo”. Marsiaj ha evidenziato, poi, l’importanza di strumenti pubblici che sostengano la filiera aerospazio-difesa e la necessità di rafforzare le competenze dei giovani. “In quest’ottica, proprio domani, abbiamo organizzato come Gruppo Tecnico Aerospazio di Confindustria, d’intesa con la Crui, la Conferenza dei Rettori Universitari Italiani, la prima riunione di un tavolo congiunto per allineare formazione e industria”. 

“Difendere e far crescere questo comparto significa sostenere un modello di sviluppo fondato su un’industria coesa, competitiva e capace di affrontare le sfide globali”, ha concluso Marsiaj. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.3 ° C
9.6 °
7.6 °
76 %
1kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
14 °
Ven
11 °
Sab
7 °
Dom
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1606)ultimora (1511)sport (54)demografica (41)attualità (32)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati