Martina Colombari alla ricerca di Luca Favilla: il mistero a Ballando con le stelle

Martina Colombari ‘perde’ il suo maestro di danza a Ballando con le stelle. L’ex Miss Italia, in gara con Luca Favilla, ha condiviso sui social un simpatico momento durante le prove in vista della performance di sabato 22 novembre.

La ragione però è più che comprensibile: Favilla è diventato papà da pochissimi giorni e le notti insonni iniziano a farsi sentire. “Il maestro è diventato papà e non si vuole allenare perché è stanco”, scherza Martina Colombari in un video in cui vaga per lo studio di Ballando alla ricerca del suo partener di ballo. “Mi sto mimetizzando”, replica Favilla mentre cerca di riposare sulle poltrone.

In un secondo filmato, Colombari riprende il maestro quando finalmente arriva in sala prove: “C’è anche lei stamattina? Perché mi sparisce sempre”. “Ho bisogno di spazi, non ho dormito bene questa notte”, replica Favilla col volto ancora assonnato.

