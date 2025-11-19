11.6 C
Firenze
mercoledì 19 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Martina Colombari alla ricerca di Luca Favilla: il mistero a Ballando con le stelle

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Martina Colombari ‘perde’ il suo maestro di danza a Ballando con le stelle. L’ex Miss Italia, in gara con Luca Favilla, ha condiviso sui social un simpatico momento durante le prove in vista della performance di sabato 22 novembre. 

La ragione però è più che comprensibile: Favilla è diventato papà da pochissimi giorni e le notti insonni iniziano a farsi sentire. “Il maestro è diventato papà e non si vuole allenare perché è stanco”, scherza Martina Colombari in un video in cui vaga per lo studio di Ballando alla ricerca del suo partener di ballo. “Mi sto mimetizzando”, replica Favilla mentre cerca di riposare sulle poltrone.  

In un secondo filmato, Colombari riprende il maestro quando finalmente arriva in sala prove: “C’è anche lei stamattina? Perché mi sparisce sempre”. “Ho bisogno di spazi, non ho dormito bene questa notte”, replica Favilla col volto ancora assonnato. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
12.3 °
11 °
67 %
1kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
14 °
Ven
11 °
Sab
7 °
Dom
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1610)ultimora (1514)sport (54)demografica (42)attualità (32)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati