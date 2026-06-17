24.9 C
Firenze
mercoledì 17 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maturità, anche Pupo tra gli studenti che domani affronteranno la prova scritta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ci sarà anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, tra i 527.747 studenti che domani affronteranno la prima prova scritta degli esami di maturità. Dopo aver lasciato il liceo scientifico al secondo anno, all’età di 16 anni, per dedicarsi solo alla musica, Pupo ha deciso di tornare sui banchi di scuola e di diplomarsi presso l’Istituto Minerva di Roma, oggi che ha alle spalle 70 primavere. Una fioritura tardiva utile a superare l’esame più temuto di sempre: la maturità.  

“Lo so che tecnicamente non mi servirà a niente, ma servirà a me per aumentare l’autostima e la fiducia in me stesso”, commenta Pupo alla vigilia della prima prova di esame. “Da quando sono nato ho continuamente cercato nuovi stimoli e obiettivi che dessero un senso vero alla mia esistenza. E, finché la campana non suonerà, sarà questo il mio modo di vivere”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.9 ° C
25.6 °
23.5 °
58 %
0.5kmh
9 %
Mer
32 °
Gio
35 °
Ven
37 °
Sab
39 °
Dom
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1341)ultimora (947)Video Adnkronos (357)ImmediaPress (135)sport (89)salute (84)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati