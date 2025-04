Max Giusti apre ‘La Pisanella’: “Il primo ristorante tutto mio”. L’esilarante annuncio

(Adnkronos) –

Max Giusti ha aperto un ristorante tutto suo e lo ha chiamato 'La Pisanella'. Con un esilarante video condiviso sul suo profilo Instagram, il comico ha annunciato la grande novità dando una piccola anticipazione del menù. Max Giusti si è servito delle sue imitazioni più conosciute, come quella di Antonino Cannavacciuolo e Alessandro Borghese, per annunciare l'apertura del suo primo ristorante. "Primi piatti straordinari, polpetteria, pizzeria, antipasti al tagliere", dice Giusti mentre il video mostra i piatti che hanno fatto gola agli utenti. "Aperitivo e cena a bordo piscina", prosegue il comico, mostrando alcune zone della location, che si trova al Play Pisana, centro sportivo di Roma situato in Via dei Matteini, 35. "Ragà ho controllato pure la cappa è pulita, morta**i sua", dice Giusti con la voce di Alessandro Borghese, facendo un chiaro riferimento alle ispezioni del cuoco in 'Quattro ristoranti'. "Basta mi avete rotto, quando parlo io dovete star zitti io vi ho creato e io vi disfo, capito?", conclude il comico parlando con le 'voci' nella sua testa. "Per fortuna io sto lontano dai fornelli, perché in cucina ci sono i nostri chef e pizzaioli. Ma come cameriere… Non temo nessuno. Vi aspetto", aggiunge Giusti a corredo del video.