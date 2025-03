Meloni: “Ventotene? Non ho insultato nessuno”. Sostegno a Ucraina e a sforzo Usa per pace

(Adnkronos) – “Ventotene? Non ho insultato nessuno”. E’ quanto ha detto Giorgia Meloni ai cronisti oggi, giovedì 20 marzo, a margine del Consiglio Ue di Bruxelles, parlando delle polemiche di ieri alla Camera e oggi al Senato dall’opposizione per la lettura del testo del Manifesto in aula. Nelle conclusioni del Consiglio Ue “viene mantenuto il sostegno all’Ucraina, si sostengono anche gli sforzi americani” come richiesto dall’Italia “per una pace giusta e duratura” e “si fa riferimento anche alla ricostruzione”, spiega la premier Giorgia Meloni a margine del summit europeo. Se andrò alla Casa Bianca? “Sì, andrò a Washington ma non so ancora quando”, risponde Giorgia Meloni ai cronisti oggi, giovedì 20 marzo, a margine del Consiglio Ue di Bruxelles. Sulla competitività, tema al centro del Consiglio Ue, “si procede nella giusta direzione”. “Ci sono alcune buone notizie: la semplificazione finalmente va verso una sua agenda ad hoc con obiettivi ambiziosi. La richiesta italiana è di arrivare a un taglio degli oneri amministrativi e burocratici per tutti almeno del 25% e per le Pmi almeno del 35%, con un orizzonte temporale che per noi è il 2025. Su questo c’è un impegno importante delle istituzioni Ue”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)