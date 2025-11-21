10.3 C
Miastenia, neurologo Maggi”Efficaci le nuove terapie”

(Adnkronos) – “Negli ultimi anni abbiamo terapie innovative per la miastenia gravis. Per il momento sono limitate a un certo tipo di pazienti ed esistono criteri piuttosto ristretti di accesso. Sono terapie molto ben tollerate, sicure e soprattutto hanno dimostrato di essere efficaci anche in quei pazienti che non rispondevano alle terapie precedenti”. Queste le parole dic, direttore Neuroimmunologia e Malattie neuromuscolari, Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, durante l’evento organizzato a Roma da Omar – Osservatorio malattie rare con il contributo non condizionante di Ucb Pharma, intitolato ‘Tutela del paziente con malattie rare: la miastenia gravis come paradigma’.  

“I bisogni insoddisfatti dei pazienti con miastenia gravis sono due – prosegue Maggi – Il fatto che le terapie tradizionali funzionano poco o solo parzialmente, causando continui disturbi alle persone affette da questa patologia, e gli effetti collaterali legati sempre alle terapie tradizionali. C’è ancora tanto da fare, ma queste nuove terapie credo abbiano spianato la strada verso un controllo della malattia veramente soddisfacente”. 

salute

