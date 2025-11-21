10.3 C
Miastenia, Rettore (Am): “Necessario supporto dopo prima diagnosi”

(Adnkronos) – “L’Associazione miastenia Odv è in questo momento focalizzata sul Triveneto e vuole dare un’accoglienza ai pazienti, soprattutto in prima diagnosi. In quel momento hanno bisogno di un punto di riferimento per capire cosa fare e come comportarsi con la miastenia”. Così Marco Rettore, presidente Am – Associazione miastenia Odv, intervenendo all’evento ‘La tutela del paziente con malattie rare’, in cui si è discusso delle persone affette da miastenia gravis, organizzato a Roma e promosso da Omar – Osservatorio malattie rare, con il contributo non condizionato di Ucb Pharma. 

“Organizziamo anche un corso di formazione terapeutica rivolto a pazienti, caregiver, medici e infermieri. Si tratta di un percorso itinerante e con gli specialisti rispondiamo alle domande che provengono dai pazienti”, conclude.  

