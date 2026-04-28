21.9 C
Firenze
martedì 28 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Microchip obbligatorio per cani e gatti, il Parlamento europeo ha dato l’ok definitivo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle prime norme Ue in materia di allevamento, alloggio, tracciabilità, importazione e gestione di cani e gatti, concordate con il Consiglio a fine 2025. Il testo è passato a larghissima maggioranza, con 558 sì, 35 no e 52 astensioni. 

In base alla nuova legge, tutti i cani e i gatti presenti nell’Ue, compresi quelli di proprietà privata, dovranno essere identificabili con un microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
21.9 ° C
23.5 °
21 °
32 %
2.2kmh
18 %
Mar
24 °
Mer
25 °
Gio
19 °
Ven
21 °
Sab
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2062)ultimora (1009)Video Adnkronos (315)ImmediaPress (294)Tecnologia (81)salute (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati