21.9 C
Firenze
martedì 28 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Berlusconi crede nel futuro della Tv”: la Börsen-Zeitung celebra Pier Silvio nel giorno del compleanno

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Proprio nel giorno del suo 57mo compleanno, Pier Silvio Berlusconi finisce sotto i riflettori del più prestigioso quotidiano economico tedesco, la Börsen-Zeitung, che gli dedica un ampio ritratto mettendo al centro la sua visione e le operazioni industriali di MFE-MediaForEurope. 

“Berlusconi crede nel futuro della televisione”, scrive il giornale, indicando la linea che guida tutte le mosse del gruppo: rafforzare il ruolo della Tv anche nell’era delle piattaforme globali. Una convinzione che, secondo il quotidiano, trova conferma anche nel consolidamento del mercato europeo. 

Il profilo tracciato è quello di un manager “che si muove con pazienza e determinazione”, capace di portare avanti un progetto industriale nel tempo, senza trionfalismi ma con coerenza strategica. 

Ed è proprio nelle operazioni di MFE-MediaForEurope che questa linea prende forma. “Con l’acquisizione del 75,6% di ProSiebenSat.1, si è avvicinato in modo significativo all’obiettivo di costruire un grande gruppo europeo della TV e dello streaming”, sottolinea la Börsen-Zeitung, indicando il passaggio chiave della strategia. 

A questo si aggiunge l’espansione internazionale: dopo l’ingresso anche in Portogallo, MFE è oggi presente in Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Svizzera e Austria, rafforzando la propria dimensione paneuropea.
 

Nonostante il cambiamento delle abitudini di consumo e la crescita delle piattaforme digitali, il quotidiano ribadisce che Berlusconi resta convinto del ruolo centrale della televisione. Una visione sostenuta anche dai risultati: nel 2025 il gruppo ha più che raddoppiato l’utile e ha portato i ricavi a circa 4 miliardi di euro.
 

Sul piano strategico, il Ceo punta sulle sinergie tra i diversi mercati: “acquisti centralizzati, integrazione di piattaforme e tecnologie e una gestione unificata della raccolta pubblicitaria”. Nel mirino ci sono nuovi Paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Polonia e Francia.
 

Il quadro che emerge è quello di una strategia chiara: attraverso le operazioni di MFE-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi sta costruendo, passo dopo passo, il più grande broadcaster europeo. 

Infine, il ritratto evidenzia anche lo stile di leadership: “Sul piano editoriale, Berlusconi non interviene direttamente nei contenuti – anzi, ha inserito in MFE anche diversi giornalisti di area progressista”, sottolinea il quotidiano. E, pur mantenendo relazioni col mondo politico (“sostiene un ricambio generazionale in Forza Italia”, aggiunge la Börsen-Zeitung), per il momento “esclude un impegno politico in prima persona”.
 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
21.9 ° C
23.5 °
21 °
32 %
2.2kmh
18 %
Mar
24 °
Mer
25 °
Gio
19 °
Ven
21 °
Sab
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2055)ultimora (1006)Video Adnkronos (314)ImmediaPress (294)Tecnologia (80)salute (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati