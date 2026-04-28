21.9 C
Firenze
martedì 28 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Hormuz, il superyacht dell’oligarca vicino a Putin sfugge al blocco: il caso del ‘Nord’ da 500 milioni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un superyacht riconducibile a un oligarca russo vicino al presidente Vladimir Putin ha attraversato lo Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi energetici globali, nonostante i blocchi navali imposti nell’area sia dall’Iran che dagli Stati Uniti. 

Si tratta del ‘Nord’, imbarcazione di lusso battente bandiera russa e lunga 142 metri collegata al miliardario Alexey Mordashov, colpito da sanzioni occidentali. Come descritto dalla rivista Superyacht Times, lo yacht è dotato tra l’altro di piscina, sottomarino e piattaforma per elicotteri e ha un valore stimato superiore ai 500 milioni di dollari. 

Il ‘Nord’ – riporta la Bbc, citando i dati forniti dalla piattaforma Marine Traffic – è partito da Dubai venerdì notte ed è arrivato domenica mattina nel porto turistico di Al Mouj, nella capitale omanita, risultando una delle rarissime imbarcazioni private ad aver attraversato lo stretto negli ultimi mesi. 

Mordashov, presidente del gruppo siderurgico Severstal, la più grande azienda russa del settore acciaio e minerario, è tra i principali bersagli delle sanzioni imposte da Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. 

Con un patrimonio stimato di circa 37 miliardi di dollari, è il cittadino russo più ricco secondo Forbes. Non figura formalmente come proprietario dello yacht, registrato nel 2022 a una società riconducibile alla moglie e non è chiaro se fosse a bordo durante il passaggio nello Stretto di Hormuz. In passato Hong Kong e le Maldive non hanno sequestrato lo yacht, nonostante le richieste dei Paesi occidentali di congelarne i beni.
 

Sul piano diplomatico, intanto, l’Iran continua ad intensificare i contatti con Mosca. Ieri a San Pietroburgo, Putin ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che ha definito “strategico” il rapporto tra i due Paesi. Secondo l’agenzia Tass, il presidente russo ha lodato il popolo iraniano per la sua “coraggiosa difesa della sovranità”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
21.9 ° C
23.5 °
21 °
32 %
2.2kmh
18 %
Mar
24 °
Mer
25 °
Gio
19 °
Ven
21 °
Sab
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2041)ultimora (998)Video Adnkronos (314)ImmediaPress (293)Tecnologia (78)salute (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati