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Sinner, malessere a Madrid? La frase che fa scattare l’allarme

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(Adnkronos) –
Malessere per Sinner a Madrid? Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro ha sfidato il britannico Cameron Norrie negli ottavi del Masters 1000 spagnolo, in una partita condizionata, durante il primo set, da un malessere fisico per Sinner. Nei primi game del match infatti, il numero 1 del mondo si è rivolto al proprio angolo lamentando un indefinito problema. 

La risposta dell’allenatore Darren Cahill, come sempre al fianco di Simone Vagnozzi, è stata: “Vedi come va, gioca un punto alla volta”. Il riferimento è a un malessere mattutino, forse accusato nelle ore precedenti la partita.  

Sinner gioca a Madrid per la prima volta nella sessione mattutina, alle 11, e questo potrebbe aver condizionato la sua routine e comportato qualche difficoltà nell’attivazione muscolare. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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