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Inghilterra, bufera contro Tuchel dopo ko con Argentina: “Deve dimettersi”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Tutti contro Thomas Tuchel in Inghilterra. Oggi, mercoledì 15 luglio, la Nazionale dei Tre Leoni è stata eliminata dall’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026 e dopo la partita sul ct tedesco sono piovute critiche e richieste di dimissioni, nonostante un ottimo percorso nella rassegna iridata. 

Il motivo? L’atteggiamento troppo arrendevole mostrato dalla squadra dopo il vantaggio segnato da Gordon al 55′. Tuchel infatti, una volta andato in vantaggio, per difendersi dall’assalto argentino nel finale ha inserito due difensori, Konsa e Burn, con la squadra che però ha finito per schiacciarsi senza approfittare delle praterie che potevano aprirsi in contropiede. 

“Questa è stata una vera lezione di tattica di Tuchel. Portaci a casa, Thomas!”, è stato il commento, ironico, pubblicato dal noto giornalista Piers Morgan su X. “Devono esonerare Tuchel”, è la richiesta piuttosto esplicita di un tifoso inglese, un pensiero largamente condiviso: “Vattene via”. E ancora: “Deve seriamente pensare di dimettersi dopo gli ultimi 30 minuti”, “la peggior prestazione della nostra storia ai Mondiali, l’abbiamo persa in panchina”. 

 

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