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Ragazzina risucchiata dal bocchettone di una piscina, è grave

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Una bambina, dicirca di 11 anni, è stata risucchiata dal bocchettone della piscina dello stabilimento balneare Bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 17. Secondo quanto emerso sarebbe rimasta intrappolata per i capelli. 

La bambina si trovava nello stabilimento insieme alla madre quando, per cause in via di accertamento, è stata risucchiata dal bocchettone che le ha impedito di tornare a galla. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’Automedica, la Croce Verde di Sestri Levante e la Croce Rossa di Riva Trigoso oltre alla capitaneria di porto.  

All’arrivo dei soccorritori, la bambina era già a bordo piscina priva di sensi, le è stato praticato un massaggio cardiaco per circa 45 minuti al termine dei quali aveva ripreso a respirare autonomamente. Poco dopo è stata trasferita nel punto di atterraggio dell’elisoccorso ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova, dove è arrivata in codice rosso. 

A riportarla a galla il titolare dello stabilimento che le avrebbe tagliato i capelli liberandola così dalla trappola.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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