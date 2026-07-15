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Galanda: “Playground fanno nascere passione e riportano i ragazzi a vivere attività insieme”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il bello è iniziare in spazi come questi, perché è qui che nasce la passione e si costruiscono quei legami che ci si porta dietro per tutta la vita”.  

Lo afferma Jack Galanda, ex capitano della Nazionale italiana di basket e ambassador del progetto Sport Illumina, a margine dell’inaugurazione del nuovo playground ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova realizzato nell’ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. “Io sono cresciuto in campetti come questo – racconta – magari non erano così belli, ma avevano la stessa capacità di far incontrare le persone e creare aggregazione. Negli ultimi anni questa abitudine si era un po’ persa, mentre oggi vedo che sta tornando e questo mi riempie di gioia”. 

Per Galanda il valore del progetto va oltre la pratica sportiva. “Qui si gioca insieme a prescindere dallo sport scelto e dalle capacità di ciascuno. Sono luoghi che aiutano a stare insieme e a condividere esperienze, ed è proprio questo il loro significato più importante”. L’ex azzurro sorride anche pensando alla sua disciplina: “La maggior parte dei playground ha un canestro, quindi per il basket è anche una promozione automatica. Ma, al di là della battuta, la cosa davvero importante è vedere sempre più ragazzi tornare a vivere questi spazi”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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