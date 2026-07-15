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Ue, Inselvini (FdI): “Vogliamo riportare l’Europa alle sue radici cristiane, qui c’è chi le combatte”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Le nostre radici europee risiedono nei Cieli, nella tradizione spirituale che qui non solo qualcuno non riconosce e prova a negare, ma cerca anche di combattere”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Paolo Inselvini, in apertura alla conferenza ‘Europa e Africa’, organizzata dal gruppo Ecr in collaborazione con Pro Vita & Famiglia al Parlamento europeo di Bruxelles, su sua iniziativa e del collega eurodeputato Nicolas Bay.  

Inselvini ha spiegato: “Quello di oggi è un contronto importante che abbiamo voluto fortemente. In Europa stiamo vivendo una crisi profonda che vediamo esplicarsi sul piano economico, politico ed industriale, nonché antropologico e culturale. Abbiamo l’obbligo e il dovere di provare a cambiare rotta e riportare al centro le nostre radici. Dobbiamo avere il coraggio di dire la verità sulla nostra natura, sulla nostra identità e verità”. Al centro dell’incontro, la presentazione del dossier di Pro Vita & Famiglia ‘Aiuti condizionati’, che citando fonti ufficiali degli ultimi vent’anni documenta gli strumenti finanziari, giuridici e commerciali, come l’Accordo di Samoa siglato ad Apia nel 2023, con cui l’Ue condiziona la cooperazione per lo sviluppo a politiche progressiste su aborto, diritti Lgbtiq+ ed educazione sessuale. 

“Oltre che sulle verità antropologiche, il confronto di oggi verte anche sull’Africa, un continente grandissimo e in crescita, spesso strumentalizzato -ha continuato l’eurodeputato-. Noi invece lo vogliamo un confronto schietto e alla pari partendo da dati di verità. Segno che stiamo dando oggi è qualcosa di rivoluzionario nel senso originario della parola rivoluzione”. E ha concluso: “Stiamo cercando di riportare l’Europa alle sue radici”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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