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Santanchè, bancarotta e truffa allo Stato: ex ministra rischia nuovo processo a Milano

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Nuova chiususa indagine per l’ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano contesta alla parlamentare di Fratelli d’Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e a una società varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta, al falso in bilancio e alla truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl.  

In particolare nell’avviso di conclusione delle indagini – firmato dai pm Luigi Luzi e Guido Schininà – si sottolinea come alcuni degli indagati – in passato Santanché ha amministrato alcune delle società oggetto dell’inchiesta – avrebbero beneficiato, in più anni, di dividenti che non dovevano essere distribuiti, così come di compensi agli amministratori visti i conti non in ordine.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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