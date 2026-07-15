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Tour de France, Waerenskjold vince allo sprint l’undicesima tappa e Pogacar resta in maglia gialla

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(Adnkronos) –
Soren Waerenskjold vince l’undicesima tappa del Tour de France, la Vichy-Nevers di 161 km. Il norvegese del team Uno-X Mobility si impone allo sprint davanti all’olandese Olav Kooij (Decathlon Cma Cgm) e al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates) conserva la maglia gialla di leader della classifica generale con 3’36” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e 4’06” sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe). Domani dodicesima frazione con partenza dal circuito Nevers Magny Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône dopo 179 km.  

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