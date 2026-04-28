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Alcaraz salta anche Wimbledon? L’allarme dalla Spagna

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’infortunio di Carlos Alcaraz preoccupa la Spagna. Il tennista iberico ha riportato un problema al polso durante il primo turno dell’Atp 500 di Barcellona, che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo e a rinunciare prima al Masters 1000 di Madrid, poi a quello di Roma e infine al Roland Garros, a cui arrivava da campione in carica, offrendo a Jannik Sinner la possibilità di allungare nel ranking Atp. 

L’annuncio di Alcaraz, che ha quindi chiuso anzitempo la stagione sulla terra, aveva fatto scalpore, ma i guai per lui potrebbero non essere finiti. A rischio infatti c’è anche la sua partecipazione al prossimo Wimbledon, di cui è stato finalista lo scorso anno, e vero obiettivo del suo recupero. 

L’allarme è arrivato dalla Spagna: “Bisogna avere molta pazienza. Ora bisogna lasciar riposare il polso il più possibile affinché si riprenda al meglio, senza fissare una data precisa, perché credo che dopo un mese e mezzo così, potrebbe essere fuori forma: vediamo quando potrà tornare ad allenarsi”, ha detto l’ex tennista Alex Corretja a El Larguero. 

“Iniziare la stagione su erba non so se sarà la cosa più facile, perché lì bisogna fare più movimenti diversi e potrebbero farti male al polso, quindi non ho chiaro cosa possa succedere, non ho idea di come stia andando il recupero”, ha concluso, esprimendo quindi più che qualche dubbio sul fatto che Alcaraz sia a Wimbledon. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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