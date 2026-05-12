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Migranti, ministro Esteri Albania: “Accordo con Italia non verrà rinnovato”

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(Adnkronos) – L’Albania probabilmente non rinnoverà l’accordo stretto con l’Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. Lo ha dichiarato ad Euractiv il ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha. “Innanzitutto – ha detto – l’accordo è di cinque anni e non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell’Unione Europea”. 

“Tutti hanno fatto lo stesso calcolo”, ha affermato Hoxha, riferendosi alla scadenza del 2030 a cui l’Albania punta per l’adesione. “Una volta che l’Albania entrerà a far parte dell’Ue, non sarà più territorio extraterritoriale, ma territorio dell’Unione Europea”, ha concluso. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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