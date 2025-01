Milan agli ottavi di Champions League: le combinazioni che qualificano Conceicao

(Adnkronos) – Obiettivo ottavi di finale di Champions League per il Milan. I rossoneri sono attesi dall’ultima giornata della prima fase di Champions League, dove sono attesi dalla trasferta in Croazia contro la Dinamo Zagabria . La squadra di Conceicao, reduce dalla vittoria europea con il Girona e da quella di campionato contro il Parma, si trova al momento al sesto posto in classifica con 15 punti. E se la qualificazione ai playoff è già matematica, il Milan coltiva anche buone speranze di chiudere tra le prime otto, volando così direttamente agli ottavi di finale. Per festeggiare gli ottavi di finale al Milan servirà sicuramente una vittoria, ma potrebbe bastare anche un punto contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri sarebbero infatti certamente qualificati tra le prime otto in caso di successo, mentre qualora dovessero pareggiare bisognerebbe guardare i risultati delle altre squadre e anche, in caso di arrivo a pari punti, la differenza reti, con la squadra di Conceicao che al momento può contare su un saldo +4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)