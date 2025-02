Milan-Feyenoord, espulsione per Hernandez: cos’è successo

(Adnkronos) – Clamorosa espulsione di Theo Hernandez in Milan-Feyenoord, ritorno dei playoff di Champions League a San Siro. Al 52′, sull’1-0 per i rossoneri, la squadra di Conceicao è rimasta in dieci dopo il doppio giallo all’esterno francese. Ma cos’è successo? Il terzino francese, già ammonito nel finale di primo tempo per una grossa ingenuità (maglia tirata a Moder dopo un fallo su Joao Felix, con tanto di rissa accennata) ha rimediato un secondo giallo a inizio ripresa. Colpa di una caduta in area, su un intervento di Read, giudicata simulazione dall’arbitro Marciniak. Il Milan, in completo controllo della partita, resta così in inferiorità numerica. Dopo l’espulsione di Theo, Conceicao ha spostato Musah sulla sinistra. Poi, il tecnico portoghese ha mandato in campo Bartesaghi al posto di Pulisic, per ridare equilibrio ai suoi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)